США та Україна підписали декларацію про спільне виробництво зброї

Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними.

Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, повідомили міністр Рустем Умєров і пресслужба Білого дому.

Ідеться про протиповітряну оборону, ремонт і технічне обслуговування техніки та виробництво критично важливих боєприпасів. Також угода передбачає виробництво гібридних систем ППО. Зазначається, що Україні вже надали технології для початку виробництва таких систем у рамках програми FrankenSAM.

Документ підписали в рамках американо-української конференції оборонно-промислової бази у Вашингтоні, яка зібрала майже 350 представників промисловості та урядів США, України та Європи. На заході йшлося про збільшення виробництва зброї для підтримки України.

Вашингтон зазначає, що Державний департамент планує надіслати радника до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України для прискорення переходу Києва до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій. Також США створили міжвідомчу команду, яка підтримуватиме промисловість, українських та інших партнерів, які готові до угод та експортних вимог щодо оборонного комплексу України.

Що таке програма FrankenSAM?

У жовтні цього року американська газета The New York Times писала, що Україна спільно із США створили гібридну систему протиповітряної оборони, яка поєднує в собі передові західні ракети класу «земля — повітря» з модернізованими пусковими установками або радарами радянської епохи.

Проєкт реалізує три зенітно-ракетні комплекси: інтеграцію до ЗРК «Бук» ракет RIM-7 Sea Sparrow, обʼєднання ракети «повітря — повітря» AIM-9M з радянською радіолокаційною системою, а також ще один комплекс, який називають найпотужнішим. Імовірно, він має елементи ЗРК Patriot. За даними медіа, ракету Patriot інтегрують у пускову станцію, що працює зі старішими українськими радіолокаційними системами.

Офіційний представник Пентагону казав, що випробування цієї системи в жовтні цього року були успішними. Зазначається, що варіанти гібридних систем ППО пройшли випробування на військових базах у США та мали бути доставлені до України восени.