Сили ППО збили 19 із 20 ударних дронів Shahed

У ніч проти 17 січня російські окупанти атакували Україну двадцятьма ударними дронами типу Shahed з району Приморсько-Ахтарська (рф) та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської області в напрямку Харкова.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Сили ППО знищили 19 ударних безпілотників. До відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала в межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

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На півдні підрозділи протиповітряної оборони працювали протягом трьох годин, відбиваючи атаку росіян. На Одещині збили 11 дронів на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Уламки пошкодили багатоквартирні будинки, крамниці та авто. У деяких локаціях горіли квартири й автівки. Трьом людям надали медичну допомогу.

По одному дрону знищили на Миколаївщині та Кіровоградщині.

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