Німеччина цьогоріч надасть Україні допомоги на понад €7 мільярдів

У 2024 році Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад €7 мільярдів, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
«Президент Байден і я погодилися: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я розмовляв з президентом США по телефону. У 2024 році Німеччина надасть військових товарів на понад €7 мільярдів», — повідомив Шольц.
- Як повідомляло напередодні видання Financial Times, Шольц ініціював аудит військової допомоги Україні, за його словами поставки зброї «надто малі».
- Німеччина посідає друге місце за обсягами допомоги Україні, найбільшим донором є США. За даними Кільського інституту світової економіки, до кінця жовтня 2023 року Німеччина надала військової допомоги Україні на понад €17 мільярдів. Це впʼятеро більше, ніж Данія, другий за обсягами допомоги спонсор серед країн ЄС.
- Від початку російського повномасштабного вторгнення Німеччина надала Україні різні види озброєнь, зокрема самохідні гаубиці PzH 2000, БМП Marder, зенітні установки Gepard, системи ППО, РСЗВ, танки Leopard. У березні 2023 року канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина наростить виробництво боєприпасів і потужності з ремонту зброї, щоб іще більше підтримувати Україну.
- Минулого місяця Німеччина пообіцяла, що цього року вдвічі збільшить допомогу Україні — до €8 мільярдів.