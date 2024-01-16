Брюссель перевірить постачання зброї Україні членами ЄС — Олаф Шольц назвав допомогу недостатньою

Європейська служба зовнішніх звʼязків (EEAS), яку очолює Жозеп Боррель, проводить аудит військової допомоги країн-членів ЄС Україні.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на трьох європейських дипломатів.

Дипломатична служба ЄС планує подати свої висновки перед самітом лідерів Євросоюзу, який відбудеться 1 лютого.

Перевірка спиратиметься на матеріали, які держави-члени надали у відповідь на запити EEAS. При цьому, як зазначив дипломат, деякі країни вже висловили небажання надавати повні дані.

Рішення про проведення аудиту надійшло після заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца, який зажадав підрахувати та порівняти поставки зброї Україні. Він назвав надто малою військову допомогу, яку запланувала більшість країн-членів ЄС на цей рік. Він закликав союзників збільшити допомогу Україні та визначитися з планами до саміту ЄС.

Висловлювання Шольца сприйняли як докір таким країнам, як Франція та Італія, чиї плани щодо підтримки України значно менші. При цьому приватно високопосадовці у Брюсселі підтримали Шольца.