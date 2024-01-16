Суд заарештував суддю райсуду Одещини. Там викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон

Вищий антикорупційний суд заарештував суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського із можливістю вийти під заставу в 1 мільйон 59 тисяч гривень. Боярського підозрюють в отриманні хабаря.

Про це пишуть «Ґрати».

Суддю Боярського підозрюють у тому, що він отримав хабар — $1 500. За це суддя нібито задовольнив позов про те, що неповнолітня дитина позивача проживає з ним без матері — це рішення дозволило чоловіку ухилитися від мобілізації.

Суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського підозрюють у тому, що він отримав хабар — $1 500. Олексій Арунян / Ґрати

У коментарі журналістам після засідання Боярський заявив, що «визнає провину». За його словами, він узяв хабар на прохання свого друга й колеги. Його прізвище він називати відмовився. За його словами, колега попросив ухвалити рішення за хабар для свого знайомого.

Боярський каже, що збирається внести заставу. За його словами, друзі вже зібрали необхідну суму.

У розслідуванні NGL.media стверджують, що в Білгород-Дністровському міськрайонному суді ухвалили понад 850 таких рішень за 2023 рік. У розслідуванні стверджують, що майже всі такі рішення ухвалювали лише четверо суддів цього суду: голова Олександр Боярський (364), Сергій Савицький (312), Валентин Заверюха (124) та Юлія Шевчук (30). Видання вважає організатором такої схеми ухилення від мобілізації колишнього голову Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського.