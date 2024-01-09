НАБУ викрило схему незаконного виїзду чоловіків за кордон в суді Одещини — чоловікам оформлювали опікунство над дітьми після розлучення

Національне антикорупційне бюро України викрило в одному з райсудів Одещини схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку уникати мобілізації та незаконно виїжджати за межі України. Суд встановлював місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби він використовував таке рішення як підставу для виїзду з нею за кордон.

Про це повідомило НАБУ.

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Слідчі задокументували передачу одному із суддів $1 500 хабаря за обіцянку ухвалити «потрібне» рішення. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. НАБУ і САП не називають імені судді.

У розслідуванні NGL.media стверджують, що йдеться про Білгород-Дністровський міськрайонний суд на Одещині. У ньому ухвалили понад 30% з таких рішень (понад 850) по всій Україні за 2023 рік.

За даними аналітичного звіту «Фундації DEJURE» та «ЮрФем», у 2019 році загалом ухвалили 589 таких судових рішень — лише у 133 випадках рішення були на користь батька, адже раніше чоловіки нечасто зверталися з позовами про визначення місця проживання дітей. У 2022 році ситуація змінилася — судові рішення про спільне проживання й утримання дітей на свою користь отримали уже 859 чоловіків. А за 2023 рік в українських судах зафіксували 2 708 таких рішень.

За декілька років зросла кількість судових рішень про проживання дітей на користь чоловіків NGL.mеdіа

Із позовами до Білгород-Дністровського міськрайонного суду зверталися з усієї країни — з Києва, Чернігова, Львова і навіть з карпатського села Яблуниця. За словами джерела NGL.media в НАБУ, це стало можливим, зокрема, завдяки укладанню фіктивних договорів оренди житла в Білгород-Дністровському районі.

На умовах анонімності один із чоловіків, який фіктивно розлучився і через суд виборов право на утримання дитини, розповів журналістів, що в такий спосіб хоче уникнути мобілізації та виїжджати за потреби за кордон. Для підтвердження своєї позиції в суді він зібрав письмові свідчення про те, що дружина давно не проживає разом з дітьми, хоча це було неправдою. Така послуга коштує від $3 500, які клієнти виплачували адвокатам згідно з офіційними договорами про надання правової допомоги, а далі адвокати передавали гроші суддям.

У розслідуванні стверджують, що майже всі такі рішення ухвалювали лише четверо суддів цього суду: голова Олександр Боярський (364), Сергій Савицький (312), Валентин Заверюха (124) та Юлія Шевчук (30). Видання вважає організатором такої схеми ухилення від мобілізації колишнього голову Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського.