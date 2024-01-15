Канада надіслала Україні проєкт безпекової угоди. Її можуть погодити вже через декілька тижнів

Канада надіслала в Офіс президента України проєкт угоди про безпекову співпрацю між країнами — схожу угоду нещодавно підписали Україна та Велика Британія. Документ про «безпекові запевнення — security assurances» між Україною та Канадою можуть погодити вже за кілька тижнів.
Про це в інтервʼю «Європейській правді» заявила посол України в Канаді Наталка Цмоць.
Копію проєкту угоди канадська сторона надіслала заступникові керівника ОПУ Ігорю Жовкві минулої пʼятниці з метою «розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між країнами».
Цмоць уточнила, що на думку Оттави, це мають бути не «безпекові гарантії», а угода про «безпекові запевнення — security assurances». Проте у даному терміні Цмоць не вбачає проблем, адже такий підхід є спільним для країн-членів «Групи семи» (G7), і ухвалення подібної безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн.
Посол розповіла, що канадський премʼєр-міністр Джастін Трюдо у вересні 2023 року під час візиту українського президента Володимира Зеленського заявив, що «Канада прагне покласти на папір свої зобовʼязання щодо багаторічної підтримки — для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому».
- 12 січня президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали безпекову угоду, яка діятиме протягом 10 років або до вступу України в НАТО.
- Загалом угода складається з девʼяти частин. Велика Британія надає всебічну допомогу для захисту та відновлення територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах України, включно з територіальним морем і вільною економічною (морською) зоною, відбудовою національної економіки і захистом громадян, запобігає та протидіє будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку росії, а також підтримує майбутню інтеграцію України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО. Від України, у свою чергу, Британія чекає багато реформ.