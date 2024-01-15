Хусити вдарили ракетою по американському вантажному судну в Червоному морі

У Червоному морі хусити випустили з Ємену протикорабельну ракету по контейнеровозу Gibraltar Eagle, що належить США і ходить під прапором Маршаллових Островів.

Про це повідомляє Центральне командування США.

За словами американських військових, атака сталася приблизно о 16:00 за місцевим часом (о 15:00 за Києвом). Судно не повідомляло про постраждалих або значні пошкодження і далі продовжує свій шлях.

Агентство з морських торговельних операцій Великої Британії повідомило, що на момент атаки судно було за 95 морських миль на південний схід від Адену, відомство радило суднам прямувати транзитом з обережністю.

У командуванні заявили, що раніше цього ж дня хусити випустили в бік торговельних судноплавних шляхів ще одну ракету, але вона не досягла цілі, впавши на територію Ємену.

Раніше у США і Британії казали, що можуть завдати повторних ударів по обʼєктах хуситів у Ємені, якщо вони продовжать атаки на цивільні судна у Червоному морі.

Що відбувається в Червоному морі?

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що таким чином ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримується Іраном. Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87). 12 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в полоні хуситів у Ємені перебувають четверо українських моряків, проте не уточнив деталей.

У грудні хусити почали обстрілювати ракетами й атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі. Через безпекові ризики найбільший контейнерний перевізник світу, данський Maersk призупиняв усі перевезення Червоним морем.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Operation Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї долучилися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші країни — загалом понад 20 країн. Західні медіа писали, що коаліція може завдати ракетних ударів по Ємену, але поки що сутички з хуситами відбуваються лише в морі. Переважно це перестрілки між кораблями й катерами.

10 січня 2024 року бойові кораблі США і Британії відбили в Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів. Збройні сили США та Великої Британії в ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по обʼєктах хуситів у Ємені — атаку спрямували на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет. Уже в ніч проти 13 січня США завдали удару по радіолокаційній станції хуситів у Ємені.