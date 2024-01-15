Повітряні сили ЗСУ: Російський Іл-22 «дотягнув» до Анапи, але відновленню не підлягає

У російських пабліках зʼявилося ймовірне фото повітряного пункту управління Іл-22, що був підбитий над Азовським морем. Судячи з нього, він зумів долетіти до аеродрому в Анапі. Борт суттєво пошкоджений.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат написав у Facebook, що «корито» не підлягає відновленню, тому фактично ціль знищена. Він також додав, що серед екіпажу є поранені, а сам літак горів.