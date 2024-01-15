ГУР: Ракетні удари росії націлені на оборонно-промисловий комплекс

Цієї зими російські окупанти запускають ракети по Україні не для атак на енергетику — зараз їхня ціль оборонно-промисловий комплекс.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтервʼю РБК-Україна.

За його словами, зараз росія зосередилася на знищенні обʼєктів інфраструктури, а насамперед — оборонно-промислового комплексу, штабів, систем управління та окремих підрозділи на лінії фронту.

«Та зброя, яка використовується росією, зокрема «Кинджали», є дуже неточними. І, на жаль, від них страждає здебільшого саме цивільне населення», — сказав Скібіцький і додав, що окупанти не досягають поставлених цілей.

Вадим Скібіцький зазначив, що хоч росіяни і не бʼють зараз по енергообʼєктах, але вони все одно стежать за їхнім станом. Окупанти проаналізувала результати ударів по обʼєктах енергоінфраструктури у 2022—2023 роках і визначили найбільш критичні, які можна пошкодили ракетами чи дронами. Загроза для енергосистеми зберігається.