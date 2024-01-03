Сили ППО за 2023 рік збили 3 471 повітряну ціль

Протиповітряна оборона України за 2023 рік стала значно потужнішою. Завдяки цьому Сили оборони збили 934 ракети та 2 537 дронів, ідеться в матеріалі «Бабеля» про вісім важливих цифр року.

За даними OSINT-групи Oryx, зараз українське небо захищають три батареї Patriot (і додатково чотири пускові установки), 12 NASAMS, пʼять IRIS-T, одна SAMP/T та інші системи. Вони дозволяють збивати балістичні, крилаті й авіаційні ракети, ударні дрони Shahed-136/131 і «Ланцет» та навіть «Кинджали», що їх росія позиціонує, як ракети, яким не страшні будь-які ППО.

Перший «Кинджал» Україна збила 4 травня в Києві, а за весь рік їх було 15. Українські зенітники довели: ця ракета, що «не має аналогів», — черговий російський міф.

Вже 2 січня 2024 року росіяни повторно атакувала Київ «Кинджалами» — Сили ППО збили 10 з 10 аеробалістичних ракет .