Очільник української делегації представив результати зустрічі в Давосі щодо Формули миру

Голова української делегації Андрій Єрмак представив результати розгляду пʼяти пунктів Української формули миру на зустрічі в Давосі.

На зустрічі розглянули «Виведення російських військ і припинення бойових дій», «Відновлення справедливості», «Екологічна безпека», «Недопущення ескалації та повторення агресії», «Підтвердження закінчення війни».

Представники Литви та міністр оборони України Рустем Умєров демонстрували напрацювання робочої групи за пунктом «Виведення російських військ і припинення бойових дій». Вони запропонували створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з національної безпеки, які розроблятимуть і забезпечуватимуть ухвалення міжнародної угоди, яка закликала б росію до повного припинення бойових дій і виведення військ.

Представники Нідерландів разом з генеральним прокурором Андрієм Костіним і заступницею міністра юстиції України Іриною Мудрою презентували напрацювання за пунктом «Відновлення справедливості». Щоб росія понесла відповідальність, потрібні розслідування на національному рівні, продовження стратегічного партнерства з міжнародними механізмами правосуддя, забезпечення виплат росією репарацій Україні.