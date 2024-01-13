Повітряні сили ЗСУ: Під час ранкової ракетної атаки половина «Кинджалів» не долетіла до цілей

Під час ранкової ракетної атаки по Україні половина з шести запущених «Кинджалів» не досягла цілей, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Юрій Ігнат зазначив, що під час сьогоднішнього обстрілу ще 20 повітряних засобів атаки теж не досягли цілей — вони або впали на відкритій місцевості, або підірвалися в повітрі, або були заглушені українськими засобами радіоелектронної боротьби.
«Ракети у рф стають менш якісними і не долітають до своїх цілей. Те саме стосується і дронів-камікадзе. Будемо сподіватися, що така тенденція збережеться і надалі», — додав Ігнат.
Підтвердженням його слів може бути падіння однієї з російських ракет у Краснодарському краю — вона не долетіла до України.
Сьогодні вранці місцеві жителі почали повідомляти про знайдений у полі уламок.
Оперативний штаб у Краснодарському краю назвав знахідку «фрагментами невстановленого пристрою». Місцева влада перекрила ділянку траси між Ленінградським та Павлівським районами «для проведення спеціальних заходів».
- Вранці 13 січня росіяни запустили по Україні 40 повітряних цілей, зокрема крилаті, аеробалістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети, а також ударні безпілотники. Сили ППО знищили вісім крилатих ракет.