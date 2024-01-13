Сили ППО знищили 8 крилатих ракет. Загалом росіяни випустили по Україні 40 повітряних цілей

Зранку росіяни атакували Україну 40 повітряними цілями. Сили ППО знищили вісім крилатих ракет.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом росіяни випустили по Україні:
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400;
- 3 безпілотники Shahed;
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
- до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 6 крилатих ракет Х-22 ;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59.
Спочатку Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили з Криму ракети «Іскандер-М», проте згодом спростували це.
Також понад 20 з усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей завдяки активній протидії засобів радіоелектронної боротьби.