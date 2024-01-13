Новини

Сили ППО знищили 8 крилатих ракет. Загалом росіяни випустили по Україні 40 повітряних цілей

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Зранку росіяни атакували Україну 40 повітряними цілями. Сили ППО знищили вісім крилатих ракет.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Загалом росіяни випустили по Україні:

  • 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400;
  • 3 безпілотники Shahed;
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
  • до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 6 крилатих ракет Х-22 ;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-31П;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Спочатку Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили з Криму ракети «Іскандер-М», проте згодом спростували це.

Також понад 20 з усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей завдяки активній протидії засобів радіоелектронної боротьби.