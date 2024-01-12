Міноборони завершило перший етап впровадження нової системи логістики в ЗСУ. Її використовують країни НАТО

Міністерство оборони України завершило перший етап впровадження в ЗСУ автоматизованої системи управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP). Це провідна міжнародна система у сфері управління ресурсами, яку використовують 28 країн НАТО.

Про це повідомило Міноборони.

Система автоматизує процеси постачання, збирає інформацію про залишки на складах і заявки, дозволяє бачити реальну потребу, закуповувати та вчасно забезпечувати військо всім необхідним.

Автоматизацію почали з обліку речового майна — повністю оновили процеси й обладнання в одному з центрів забезпечення оперативного рівня, що обʼєднує велику кількість військових частин. Також завдяки SAP автоматизували контроль за постачанням та обліком озброєння і військової техніки на основних базах — це стосується і запчастин до техніки, яку Україна отримує в межах міжнародної технічної допомоги.

«Для того щоб система працювала всюди, вже адаптовані та навчені працівники складів. Результатом остаточного запровадження системи має стати повна автоматизація процесів логістики й повна відмова від паперового документообігу в логістичних операціях», — заявила радниця заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

До кінця 2024 року мають провести облік майна на всіх складах і у військових частинах, що працюватимуть із системою SAP. Їх також повністю модернізують.

Продукти SAP в оборонному секторі використовують 44 країни, зокрема 28 країн-членів НАТО із 31. Найбільшими користувачами є США, Німеччина, Нідерланди, Канада, Польща й Австралія.