Міноборони запроваджує в ЗСУ нову систему логістики. Вона скоротить поставки необхідного у війська

Міністерство оборони України впроваджує у Збройних силах автоматизовану систему управління в логістиці на базі System Analysis Program Development (SAP). Вона має допомогти відмовитися від паперового документообігу і скоротити час поставок необхідного у війська.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Система наразі в пілотному користуванні, але поширюється серед всіх військових частин. У відомстві кажуть, що SAP пришвидшила опрацювання заявок на поставки від бригад з кількох тижнів до 2—3 днів. Раніше цей процес міг тривати місяць.

Доступ до системи для замовлень і моніторингу залишків майна мають як військові частини, так і оперативні командування, склади зберігання, Командування сил логістики. При цьому система не дає доступ до інформації, яка стосується інших військовослужбовців і підрозділів. Тут працює принцип «знання того, що необхідно» для виконання задачі.

У Міноборони розповіли, що автоматизацію логістики почали з обліку речового майна і запчастин, а у вересні додався новий напрям — автоматизація обліку техніки. Завдяки цьому повністю оновили процеси й обладнання кількох складів. Наступний крок — модернізація всіх складів, впровадження на них SAP і підключення до загальної системи.

Відомство зазначає, що продукти SAP в оборонному секторі використовують 44 країни, зокрема 28 із 31 країн-членів НАТО працюють у цій системі. Найбільшими користувачами є США, Німеччина, Нідерланди, Канада, Польща й Австралія.