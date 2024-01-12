США запровадили санкції через поставки балістичних ракет із КНДР до росії

Державний департамент США 11 січня запровадив санкції проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, причетних до передачі й випробування балістичних ракет Північної Кореї, які росія використовує проти України.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
До санкційного списку увійшли:
- російська державна авіакомпанія «224-й льотний загін»;
- її гендиректор Володимир Міхєйчик;
- Володимирський перспективний військово-дослідницький комплекс (російський військовий обʼєкт, що займається випробуваннями ракет);
- російський ракетний полігон Ашулук.
Держдепартамент також визначив чотири літаки (два Іл-76 і два Ан-124, бортові номери RF-86898, RF-78757, RF-82011 та RF-82041) як «заблоковану власність». За оцінками відомства, ці літаки брали участь у перевезенні балістичних ракет КНДР і повʼязаних із ними вантажів у листопаді та грудні 2023 року.
У серпні 2023 року СБУ повідомила Міхєйчику про підозру в причетності до ведення агресивної війни проти України. Він і його загін допомагали переправляти в Україну з Близького Сходу озброєння та бойовиків «ПВК Вагнера».
Що відомо про ракети з КНДР
5 січня Повітряні сили ЗСУ не підтвердили використання росією балістичних ракет із КНДР. Речник ПС Юрій Ігнат заявив, що фахівці вивчають уламки, але на це потрібен час. Однак 4 січня західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні — першу 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і кілька інших 2 січня під час масованої ракетної атаки.
10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою росії.