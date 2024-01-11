Google звільнила майже тисячу працівників

Компанія Google звільнила «кілька сотень» людей в кожному з підрозділів основної інженерної команди Google і Google Assistant.

Про це дізнався The Verge.

Загалом Google підтвердив звільнення близько тисячі працівників, однак невідомо, чи ці дані є повними.

За словами представника Google Кортні Менчіні, «у кількох наших командах є зміни, щоб стати ефективнішими та працювати краще». Є інформація, що відбувається багато звільнень технічних працівників.

Станом на 30 вересня 2023 року в материнській компанії Google Alphabet працювала 182 381 людина.