Spotify звільняє 17% своїх співробітників, щоб зменшити витрати

Генеральний директор Spotify Деніел Ек оголосив про скорочення штату. Очікується, що звільнять близько 1 500 людей, нині в компанії 9 241 співробітник.

Про це повідомив гендиректор своїм працівникам.

У листі до співробітників Ек сказав, що причини скорочень — уповільнення економічного зростання і підвищення витрат. За його словами, ці чинники змусять Spotify економити.

У своїх останніх звітах компанія повідомила про прибуток €65 млн за три місяці. Це був перший квартальний прибуток за понад рік — завдяки зростанню цін і збільшенню кількості передплатників.