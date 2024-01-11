У Дніпрі пів сотні людей тримали в трудовому рабстві під виглядом реабілітаційного центру

У Дніпрі затримали чотирьох підозрюваних у торгівлі людьми. Вони утримували 50 людей у трудовому рабстві під прикриттям реабілітаційного центру.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідчі стверджують, що підозрювані вербували на вокзалах внутрішньо переміщених осіб і соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання. Їх запрошували до «реабілітаційного центру», який функціонував під прикриттям громадської організації, й обіцяли безкоштовне житло, харчування і працевлаштування. Натомість людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання і змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах.

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Підозрювані відбирали у громадян документи та засоби звʼязку. Якщо завербовані намагалися самостійно залишити місце утримання, на них психологічно тиснули та погрожували застосувати силу.

Під час обшуків у будинку підозрюваних правоохоронці вилучили чорнові записи, телефони й автомобілі. Зараз вони затримані, їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їх підозрюють у вербуванні, переміщенні людей з метою трудової експлуатації. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.