В Україні за два роки від торгівлі людьми постраждали щонайменше 215 людей

До Міжнародного дня боротьби за скасування рабства, 2 грудня, у Міністерстві внутрішніх справ повідомили про кількість потерпілих в Україні від торгівлі людьми.
За даними МВС, протягом 2022—2023 років щонайменше 215 людей визнали потерпілими у кримінальних провадженнях щодо торгівлі людьми, з них 23 — діти.
Найчастіше торговці людьми використовували потерпілих для трудової або сексуальної експлуатації.
Загалом від початку повномасштабної війни до жовтня 2023 року зафіксували 264 кримінальні правопорушення за статтею про торгівлю людьми. У цих розслідуваннях 169 трафікерів стали підозрюваними.
Водночас за два роки Нацполіція припинила діяльність шести організованих угруповань торгівців людьми. Їх судили.
- Міжнародний день боротьби за скасування рабства має на меті викорінити сучасні форми рабства: торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію, найгірші форми дитячої праці, примусові шлюби, продаж наречених, передання у спадщину вдів і насильницьке вербування дітей для використання у збройних конфліктах.