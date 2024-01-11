За минулий рік кількість прослуховувань на стримінгових сервісах сягнула рекордних 4 трильйонів

У 2023 році кількість прослуховувань на музичних стримінгових сервісах у світі зросла на 22,3% проти показників попереднього року і вперше перевищила 4 трильйони.

Про це повідомила дослідницька компанія Luminate, передає Music Business Worldwide.

У всьому світі загальна кількість прослуховувань з урахуванням і пісень, і відеокліпів зросла на 33,7% й сягнула 7,1 трильйона.

Це свідчить про поширення тенденції використання стримінгових платформ, що підтверджується минулорічним сплеском.