ДБР повідомило про підозру в дезертирстві 15 ексохоронцям колишнього президента-втікача Януковича. Вони втекли до росії

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру в дезертирстві 15 колишнім охоронцям експрезидента-втікача Віктора Януковича. Вони втекли до росії у 2014 році.

Слідство встановило, що тодішнє керівництво охоронців підробило документи про начебто їхнє звільнення перед втечею. 21 лютого 2014 року Віктор Янукович разом зі своєю співмешканкою в супроводі охорони, військовослужбовців УДО України, вилетів на гелікоптері зі своєї резиденції «Межигірʼя» до Харкова. Наступного дня він прибув до Донецька, звідки спробував незаконно вилетіти до рф.

Виліт тоді заблокували прикордонники. Для того щоб перетнути кордон, Янукович ікерівники його охорони вступили в змову з представниками силових відомств рф. Для цього президента-втікача та його близьке оточення, зокрема сина і співмешканку, а також охорону, спочатку вивезли на територію військового аеродрому рф на території Криму.