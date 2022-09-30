Очільник ГУР Буданов: На початку війни росія не знала, кого зробити новим «президентом» України. Одним із варіантів був Янукович

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що росія на початку повномасштабного вторгнення не знала, кого призначити новим «президентом» України в разі захоплення Києва. Одним із варіантів був президент-втікач Віктор Янукович.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

«Можливо, моя відповідь вас здивує, але на момент початку війни росія не ухвалила рішення, кого призначити президентом України. У них було кілька варіантів, хто має стати [президентом], але остаточного не було. Один із найбезглуздіших, як на мене, — це був варіант повернення Януковича», — зазначив Буданов.

За його словами, Януковича дійсно готували до цього, хоча і сам він був не в захваті від такої ідеї. Однак українська розвідка мала про це інформацію.