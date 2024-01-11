Китай хоче співпрацювати зі США, щоб налагодити економічні відносини

Китай готовий співпрацювати зі США для покращення економічних відносин між державами.

Про це заявив президент Сі Цзіньпін, пише Bloomberg.

Китайський лідер також сказав, що США і Китай повинні «шукати більше вигоди для своїх двох народів, надавати більше суспільних благ міжнародному співтовариству» і прагнути до «безпеки, спільного процвітання та відкритості».

Ця заява пролунала на тлі напруженості між Китаєм і США через претензії Пекіну на Тайвань.

Через два дні, 13 січня, у Тайвані стартують вибори. Залежно від того, хто переможе, країна може або розвинути тісніші звʼязки з Китаєм, або стати ближчою до США.

Китай невдоволений головним кандидатом у президенти Лаєм Чінте та намагається втрутитися у народне голосування — США закликає Пекін цього не робити.

Також президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.