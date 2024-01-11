Китай хоче співпрацювати зі США, щоб налагодити економічні відносини

Китай готовий співпрацювати зі США для покращення економічних відносин між державами.
Про це заявив президент Сі Цзіньпін, пише Bloomberg.
Китайський лідер також сказав, що США і Китай повинні «шукати більше вигоди для своїх двох народів, надавати більше суспільних благ міжнародному співтовариству» і прагнути до «безпеки, спільного процвітання та відкритості».
Ця заява пролунала на тлі напруженості між Китаєм і США через претензії Пекіну на Тайвань.
Через два дні, 13 січня, у Тайвані стартують вибори. Залежно від того, хто переможе, країна може або розвинути тісніші звʼязки з Китаєм, або стати ближчою до США.
Китай невдоволений головним кандидатом у президенти Лаєм Чінте та намагається втрутитися у народне голосування — США закликає Пекін цього не робити.
Також президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв приєднати острів з китайською материковою частиною. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році.
- 20 грудня 2023 року NBC писало, що Сі Цзіньпін під час саміту в Сан-Франциско прямо сказав Джо Байдену, що Китай планує приєднати Тайвань нібито мирним шляхом, а не силовим. Коли Байден попросив, щоб Китай поважав виборчий процес Тайваню, Сі відповів, що мир — це «все добре», але Китаю потрібно рухатися до врегулювання ситуації.
- Розвідка США зʼясувала, що масштабна чистка у війську Сі Цзіньпіна відбулася на тлі корупції, що підірвала його зусилля з модернізації армії й поставила під сумнів здатність Китаю вести війну. Американські розвідники навели кілька прикладів корупції, серед яких, зокрема, ракети, наповнені водою замість палива.
- Bloomberg писав, що битва за Тайвань обійдеться світові в $10 трильйонів або в 10% світового ВВП, що затьмарює глобальні збитки від пандемії Covid-19 та війни в Україні.