У 2023 році інфляція в Україні становила 5,1%

За минулий рік інфляція в Україні сповільнилася в пʼять разів, як порівняти з 2022-м, і становила 5,1%. У 2022 році вона була на рівні 26,6%.
Про це повідомила Державна служба статистики.
Інфляція на споживчому ринку в грудні була 0,7%, а базова інфляція в місячному вираженні дорівнювала нулю.
На споживчому ринку в грудні найбільше ціни зросла на овочі та яйця (13,9 і 13,8%), тоді як ціни на цукор, продукти переробки зернових, соняшникову олію, свинину, макаронні вироби та рис знизилися на 3,5–0,5%.
Також подешевшали одяг і взуття, знизилися ціни на транспорт — переважно завдяки здешевленню палива і мастил.
Індекс споживчих цін (інфляція) є показником зміни в часі цін і тарифів на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.
- Світовий банк цьогоріч прогнозує зростання ВВП України на рівні 3,2%, однак зростання світової економіки у 2024 році очікується на рівні 2,4%, а у 2025-му — 2,7%, що є найслабшим початком десятиліття за останні 30 років.