Світовий банк прогнозує на 2024 рік найнижчий показник зростання економіки за десятки років

У звіті Світового банку «Глобальні економічні перспективи» йдеться, що останні пʼять років зростання ВВП відбувається повільніше, ніж протягом попередніх 30 років.

«Світ наближається до середини десятиліття, яке мало б стати трансформаційним десятиліттям для розвитку, але глобальна економіка збирається встановити жалюгідний рекорд до кінця 2024 року», — написали у звіті.

За одним показником світова економіка наразі в кращому стані, аніж рік тому, тому що ризик глобальної рецесії зменшився завдяки економіці США. Однак зростання геополітичної напруженості може створити нові небезпеки для глобальної економіки.

Світовий банк очікує, що зростання світової торгівлі у 2024 році становитиме лише половину від середнього показника за десятиліття до пандемії. Тому прогнозується, що світове зростання економіки сповільнюватиметься третій рік поспіль — з 2,6% минулого року до 2,4% у 2024-му.

До кінця 2024 року люди приблизно в кожній четвертій країні, що розвивається (серед них є Україна), і приблизно в 40% країн з низьким рівнем доходу будуть біднішими, ніж вони були перед пандемією коронавірусу у 2019 році. Тим часом у розвинутих економіках зростання сповільниться до 1,2% цього року з 1,5% у 2023-му.