Світовий банк понизив прогнозоване зростання ВВП України у 2023 році

Світовий банк змінив прогнози щодо ВВП України. Тепер у 2023 році зростання очікують на рівні 2%, а не 3,3%, як прогнозували в січні цього року.

Про це йдеться в доповіді «Global Economic Prospects».

Прогноз змінили здебільшого через економічні потрясіння, спричинені війною. Зокрема, через руйнування енергетичної інфраструктури в четвертому кварталі 2022 року.

За оцінками Світового банку, зараз витрати на відбудову України у 2,6 раза перевищують минулорічний ВВП, а в ЄС лише за офіційними даними перебувають понад 8 мільйонів українських біженців.