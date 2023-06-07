Світовий банк понизив прогнозоване зростання ВВП України у 2023 році

Світовий банк змінив прогнози щодо ВВП України. Тепер у 2023 році зростання очікують на рівні 2%, а не 3,3%, як прогнозували в січні цього року.
Про це йдеться в доповіді «Global Economic Prospects».
Прогноз змінили здебільшого через економічні потрясіння, спричинені війною. Зокрема, через руйнування енергетичної інфраструктури в четвертому кварталі 2022 року.
За оцінками Світового банку, зараз витрати на відбудову України у 2,6 раза перевищують минулорічний ВВП, а в ЄС лише за офіційними даними перебувають понад 8 мільйонів українських біженців.
- За підсумками перших трьох кварталів 2022 року падіння валового внутрішнього продукту України становило приблизно 30%. Водночас Міністерство економіки звертає увагу на позитивні чинники зростання економіки. Серед них — покращення динаміки транспортних перевезень завдяки зростанню експорту агропродукції морським транспортом і збільшенню вантажних перевезень залізницею.
- У жовтні 2022 року Світовий банк вперше покращив прогноз зростання ВВП України в наступному році — із 2,1 до 3,3%.