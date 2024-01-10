«Укроборонпром» став партнером оборонних компаній Литви

Державний концерн «Укроборонпром» розпочинає партнерство з інноваційними оборонними компаніями Литви. Ідеться про NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS.

Про це пише пресслужба.

Ці чотири литовській компанії створюють приціли, тепловізійні сучасні системи дистанційного ініціювання підриву, засоби РЕБ і зв’язку тощо.

Листи про наміри партнерства підписали 10 січня в рамках візиту у Вільнюс президента Володимира Зеленського.

«Ми продовжуємо працювати над поглибленням співпраці вітчизняної оборонки з інноваційними іноземними компаніями, зокрема у сфері РЕБ і безпілотних систем», — зазначив гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.