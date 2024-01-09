Україна наростила щомісячний експорт через Румунію

Україна збільшила щомісячний експорт через Румунію з двох мільйонів тонн до трьох.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з румунським колегою Клаусом Йоханнісом.

Президенти обговорили шляхи збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів, щоб досягти цільового показника в чотири мільйони тонн.

Володимир Зеленський подякував Румунії за підтримку рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС і готовність ділитися досвідом європейської інтеграції.

Також український президент поінформував Йоханніса про продовження російського повітряного терору, наголосивши на важливості подальшої співпраці з партнерами для зміцнення повітряного щита України.

Сторони також говорили про двосторонню співпрацю, включно з програмою підготовки українських пілотів F-16, домовилися про роботу над двосторонніми гарантіями безпеки на основі Вільнюської декларації G7.