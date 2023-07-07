Румунія підтвердила, що створює навчальний центр для пілотів F-16 — зокрема й для українських

Румунія підтвердила, що відкриє регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16, який буде доступний для її партнерів по НАТО й України.
Рішення 6 червня ухвалила Вища рада оборони Румунії.
«Під час засідання проаналізували участь Румунії в новому трансатлантичному проєкті — у створенні в нашій країні центру підготовки пілотів для експлуатації літаків F-16. Разом з іншими союзниками та компанією, що розробляє цей винищувач, у Румунії буде створено регіональний центр для навчання пілотів, які літатимуть на них», — заявила Вища рада оборони Румунії.
У центрі навчатимуть румунських пілотів, які експлуатують літаки F-16, а пізніше обʼєкт відкриють для участі пілотів із країн-союзників і країн-партнерів НАТО, включно з Україною.
- У червні видання Politico повідомляло, що Захід розглядає Румунію як можливий тренувальний майданчик для українських пілотів.
- До коаліції з навчання українських пілотів на F-16 входять Данія, Нідерланди, Велика Британія, США, Португалія, Норвегія та Бельгія. Українські пілоти спочатку пройдуть базову підготовку та мовний курс під наглядом Британії, потім почнуть навчання на літаках. Очікується, що навчання почнуться влітку. Перші літаки Україна зможе отримати за 6—7 місяців після цього.