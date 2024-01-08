Антикорупційний комітет виявив проблемні норми в законопроєкті про мобілізацію

Антикорупційний комітет зробив висновок на урядовий законопроект №10378 про мобілізацію і виявив у ньому низку норм, які можуть спричинити корупційні ризики.

Про це повідомила голова комітету Анастасія Радіна.

Міністверство оборони погодилося із зауваженнями, тому комітети вже працюють над зміною процедур і підходів.

Ось те, що на думку антикорупційного комітету потрібно вдосконалити в законопроєкті:

Не покладати на органи місцевого самоврядування обов’язку «забезпечити прибуття» військовозобовʼязаних у ТЦК. Місцеве самоврядування може надати транспорт, але не застосовувати примус. Обовʼязок «забезпечити прибуття» без уточнення способу «може породжувати свавілля».

Визначити строки та умови, за яких ТЦК може ініціювати внесення військовозобов’язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями. Керівник ТЦК не повинен отримати можливість когось внести в реєстр на наступний день після неприбуття (оскільки військовозобовʼязаний може не прибути із поважних причин), тоді як інших «не помічати» місяцями.

Позбавати районні й міські комісії з питань направлення для проходження військової служби та комісії вищого рівня права на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (це не мобілізація).

За словами Радіної, також потрібно доопрацювати подолання корупції у військово-лікарських комісіях та медико-соціальних експертних комісіях, процедури підтвердження обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації.

Антикорупційний комітет розглядає всі законопроєкти на етапі першого читання на предмет корупційних ризиків.