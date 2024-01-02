Верховна Рада не буде виносити на розгляд законопроєкт про мобілізацію в оригінальному варіанті. Над документом ще працюватимуть.

Про це в ефірі телеканалу «Рада» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу», заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

За її словами, це буде версія, напрацьована комітетом з питань безпеки та оборони. Вже цього тижня велика міжвідомча робоча група почне працювати над компромісним варіантом законопроєкту про мобілізацію. Вона врахує зауваження уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, який казав, що деякі норми документу суперечать Конституції, та певні занепокоєння щодо корупційних норм.