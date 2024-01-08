Суд скасував арешт на майно екскікбоксера Ендрю Тейта. Його звинувачують у торгівлі людьми і зґвалтуванні

Бухарестський апеляційний суд у Румунії скасував арешт на майно колишнього кікбоксера Ендрю Тейта, якому висунули звинувачення у торгівлі людьми, зґвалтуванні та створенні злочинної групи.

Про це пише Sky News.

У січні 2023 року прокуратура заявила про аршет 15 суперкарів і понад десяти об’єктів нерухомості, що належали підозрюваним Ендрю Тейту та його брату Трістану, щоб запобігти продажу чи приховуванню активів. Також конфіскували 14 дизайнерських годинників, два злитки та готівку. На той час усе це майно коштувало €3,6 мільйона.

Ендрю Тейт.

Раніше планували, що ці гроші можуть використати для компенсації жертвам і для оплати розслідування, якщо провину братів доведуть.

Тепер Тейт матиме доступ до своїх активів. Це сталося після того, як у серпні 2023 року він виграв апеляцію про звільнення з-під домашнього арешту в очікуванні суду, дата якого ще не визначена.