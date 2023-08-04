У Румунії колишнього кікбоксера Ендрю Тейта та його брата випустили з-під домашнього арешту

У Румунії суд відпустив колишнього кікбоксера Ендрю Тейта та його брата Трістана з-під домашнього арешту на час судового процесу.

У червні Ендрю, Трістану і двом громадянкам Румунії висунули звинувачення в торгівлі людьми, зґвалтуванні та створенні злочинної групи. За даними слідства, вони діяли в Румунії, США та Великій Британії.

Суд 4 серпня вирішив замінити домашній арешт Тейтів наглядом. Брати зможуть вільно пересуватися Бухарестом і районом Ілфов, де вони живуть. Вони мають зʼявлятися до поліції за викликом і повідомляти зміну місця перебування.

Їм також заборонено контактувати зі своїми спільниками, свідками, жертвами їхніх злочинів і родинами потерпілих.