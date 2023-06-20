У Румунії колишнього кікбоксера Ендрю Тейта та його брата звинувачують у торгівлі людьми та зґвалтуваннях

Колишньому кікбоксеру Ендрю Тейту, його брату Трістану та двом громадянкам Румунії 20 червня висунули звинувачення у торгівлі людьми, зґвалтуванні та створенні злочинної групи.
Про це пише CNN.
Наразі брати Тейт і ще дві підозрювані жінки перебувають під домашнім арештом. Вони заперечують звинувачення.
Брати Тейт постануть перед судом Бухаресту в середу вранці об 11:00 за місцевим часом. Суд обговорить їхній запобіжний захід і призначить дату судового розгляду.
Згідно з румунським законодавством, справу передадуть до палати попереднього розгляду справи. Суддя має 60 днів для перевірки матеріалів справи для забезпечення законності.
Команда юристів братів Тейт заявила, що «скористається можливістю поборотися в суді та представити аргументи та докази».
- Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес веб-камер», який назвав «розвагою для дорослих». Широковідомим він став після заяви в дописі у Twitter про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.
- 27 грудня Ендрю Тейт опублікував у Twitter фото, на якому він заправляє Bugatti і вихваляється перед екоактивісткою Гретою Тунберг, що має 33 машини. Потім Тейт випустив відео, де намагався виправдати свій випад у бік Тунберг. Увагу правоохоронців у цьому відео привернули дві коробки з-під піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.
- Тейта вперше заарештували в Бухаресті у грудні 2022 року. Його та його брата тримали під вартою до березня, а потім посадили під домашній арешт.