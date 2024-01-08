Ізраїль перейшов до «менш інтенсивної фази» війни проти ХАМАС у секторі Гази

Армія Ізраїлю перейшла до «менш інтенсивної фази» війни проти терористичного руху ХАМАС у секторі Гази, зокрема скоротить кількість наземних сил у секторі та авіаударів по палестинській території.

Про це в інтервʼю The New York Times заявив представник ЦАХАЛ адмірал Даніель Хагарі.

«Фаза війни змінилася, але це буде перехід без урочистостей, справа не в драматичних оголошеннях», — заявив Хагарі.

Крім того, Ізраїль доправлятиме в сектор Гази гуманітарну допомогу і намети для тих палестинців, чиї будинки зруйнували. За даними ООН, 85% населення сектора (1,9 мільйона людей) стали вимушеними переселенцями. Також Хагарі відкинув звинувачення в геноциді в секторі Гази й додав, що Ізраїль вжив усіх запобіжних заходів, щоб уникнути смерті цивільних.

Хагарі зазначив, що в гибелі цивільного населення в секторі Гази винен ХАМАС, який розмістив у цивільних районах військову інфраструктуру. За три місяці війни в секторі Гази загинули понад 22 тисячі людей (понад 1% населення) і отримали поранення понад 57 тисяч, стверджує підконтрольний ХАМАС місцевий МОЗ. Серед загиблих — 142 співробітники ООН і 79 журналістів.

Хагарі заявив, що Ізраїль далі скорочуватиме кількість військ у Газі. Тепер ЦАХАЛ зосереджений на ліквідації бойовиків у центральній і південній частинах Гази.