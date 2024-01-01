Ізраїль частково виводить свої сили із сектора Гази

ЦАХАЛ розпочав виведення пʼяти бригад із сектора Гази, де триває антитерористична операція проти ХАМАС.
Про це повідомив The Times of Israel із посиланням на заяву речника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.
Військові заявили, що дедалі більше опановують ситуацію на місцях. Вони також визнають, що війна з ісламістами, найімовірніше, триватиме і 2024-го року, але не буде такою інтенсивною, як протягом останніх місяців.
«Ми адаптуємо бойові методи до кожного району Гази, а також підбираємо необхідні сили для найкращого виконання місії. Кожна область має свої особливості та різні оперативні потреби», — сказав прессекретар ЦАХАЛ.
Він додав, що для досягнення цілей Ізраїлю у війні проти ХАМАС необхідні тривалі бойові дії, але, як зазначає речник, ізраїльські військові підготовлені відповідно.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю і вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 240 людей вони захопили в заручники і вивезли в сектор Гази. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування ексклаву, а 25 жовтня розпочав наземну операцію, оголосивши метою повне знищення ХАМАС.
- За час операції Армії оборони Ізраїлю у секторі Гази ліквідували понад 7 тисяч бойовиків ХАМАС, проте голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі каже, що реальна кількість значно більша — ізраїльська сторона не знає, скільки терористів можуть перебувати під завалами зруйнованих будівель або в тунелях.
- За твердженням підконтрольної ХАМАС санітарної служби, у секторі Гази загинули понад 20 тисяч людей. Зазначають, що це цивільні, проте до них можуть зараховувати і бойовиків. Підтвердити ці цифри за незалежними джерелами неможливо.
- За тижневе перемирʼя, що почалося 24 листопада, Ізраїль домігся звільнення понад 100 заручників. В обмін на це Ізраїль випустив із вʼязниць приблизно 240 палестинців.