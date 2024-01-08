Папа Римський закликає заборонити сурогатне материнство через «грубе порушення прав жінки і дитини»

Папа Франциск закликав до повсюдної заборони практики сурогатного материнства і виступив проти «комерціалізації» вагітності.

Про це пише Independent.

У зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, понтифік назвав проблеми, які згубно впливають на людство. Одна з них — сурогатне материнство. Він заявив, що сурогатне материнство є «серйозним порушенням стосунків матері та дитини», і закликав міжнародне співтовариство заборонити цю практику.

«Я вважаю практику так званого сурогатного материнства підлою, адже вона є грубим порушенням гідності жінки і дитини, заснованим на експлуатації ситуаційних матеріальних потреб матері. Дитина — це завжди дар, яка ніколи не є основою комерційного контракту», — заявив Папа Римський.

Також у своєму зверненні Папа Франциск згадував війну в Україні, війну між Ізраїлем і ХАМАС, міграцію, кліматичні кризи, виробництво звичайної та ядерної зброї. Крім того, під час промови Папа звинуватив росію у веденні повномасштабної війни проти України, хоча раніше уникав прямих звинувачень Москви.

«На жаль, після майже двох років широкомасштабної війни російської федерації проти України такий жаданий мир все ще не знайшов свого місця в умах і серцях, незважаючи на численні жертви і величезні руйнування», — заявив Папа.