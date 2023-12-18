Ватикан благословлятиме одностатеві пари. Не плутати з вінчанням

Ватикан дозволяє благословляти одностатеві пари, проте не проводитиме для них вінчання або будь-які шлюбні обряди.
Про це пише пресслужба Ватикану.
Папа схвалив декларацію про пастирське значення благословень, опубліковану Дикастерією віровчення. Тепер церква благословлятиме тих, хто «не живе за нормами християнської моральної доктрини, але смиренно просить бути благословенними».
У такий спосіб пастирське значення благословень «розширюється і збагачується».
Однак така практика не є офіційним підтвердженням статусу подружжя для одностатевої пари й не змінює «вічне вчення Церкви про шлюб».
- Кілька місяців тому Папа Римський заявив, що готовий до того, щоб католицька церква благословляла одностатеві пари. Він вважає, що церква завжди повинна підходити до своїх стосунків із людьми з «добротою, терпінням, розумінням, ніжністю та підбадьоренням».
- У березні 2021 року Конгрегація доктрини віри у Ватикані визнала «присутність позитивних елементів» у одностатевих стосунках, але вони не стануть обʼєктом церковного благословення. У 2020 році Папа Римський виступив за легалізацію одностатевих шлюбів: «Гомосексуали мають право на сімʼї. Вони діти Божі. Ніхто не повинен бути через це вигнаний або нещасний. Ми повинні створити закон про цивільні союзи».