Папа Римський припускає, що католицька церква може благословляти одностатеві пари

Папа Римський Франциск заявив, що готовий до того, щоб католицька церква благословляла одностатеві пари.

Так він відповів групі кардиналів, які попросили його внести ясність у цьому питанні.

«Ми не можемо бути суддями, які лише заперечують, відкидають та виключають», — сказав він. Однак Папа додав, що церква, як і раніше, вважає одностатеві відносини «обʼєктивно гріховними» і не визнає одностатевих шлюбів.

Папа заявив, що церква розуміє шлюб як «винятковий, стабільний і нерозривний союз між чоловіком і жінкою» і має уникати «будь-яких обрядів, які можуть суперечити цьому переконанню». Але він додав, що «коли просять благословення, це висловлювання благання до Бога про допомогу, прохання жити краще».