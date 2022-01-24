У Німеччині 125 представників католицької церкви зробили колективний камінг-аут

У Німеччині 125 представників католицької церкви в рамках ініціативи #OutInChurch зробили колективний камінг-аут. Серед них священники, пастори і керівники громад, викладачі і викладачки релігійних шкіл, працівники та працівниці церковної адміністрації.

Про це пише Deutsche Welle.

Учасники ініціативи вимагають від католицької церкви припинити використовувати сексуальну орієнтацію і гендерну ідентифікацію як привід для звільнення, а також виключити з церковного вчення дискредитацію статей та сексуальної орієнтації.

Поштовх масовому камінг-ауту дав приклад 2021 року, коли 185 німецьких акторок і акторів заявили, що вони геї, лесбійки, бісексуали, небінарні люди та інші.

При цьому ще у 2020 році голова католицької єпархії Дрезден-Мейсена закликав змінити ставлення католицької церкви Німеччини до вірян — представників ЛГБТ, і одностатевих шлюбів.