Генштаб: За добу росія втратила 860 окупантів і чотири танки

За минулу добу між українськими й російськими військовими відбулося 45 бойових зіткнень. Протягом цього часу росія втратила 860 окупантів, чотири танки, 36 артилерійських систем та інше.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські оборонці відбили атаки на Купʼянському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському, Херсонському та Запорізькому напрямках. На Херсонському напрямку Сили оборони також розширюють плацдарм.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу росіян. Тим часом підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління, склад боєприпасів, три артилерійські засоби, радіолокаційну станцію ППО та чотири засоби протиповітряної оборони противника.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ