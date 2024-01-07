Сили ППО збили 21 з 28 дронів за ніч

У ніч проти 7 січня російські окупанти запустили 28 ударних дронів Shahed з району Приморсько-Ахтарська (росія) й атакували трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Сили Протиповітряної оборони знищили 21 ворожий безпілотник. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

ППО працювала в межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

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У Силах оборони півдня додають, що пʼять дронів збили на Миколаївщині, два на Одещині, по одному на Кіровоградщині та Вінниччині.

У Миколаївській області було влучання в рекреаційній зоні, де на одній із законсервованих баз відпочинку зайнялася пожежа. Люди не постраждали.