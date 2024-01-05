Уряд Непалу заборонив своїм громадянам шукати роботу в росії та Україні через ризик вербування на війну

Уряд Непалу заборонив своїм громадянам їхати на заробітки в Україну чи росію через ризик бути завербованими на війну. Уряд припинив видадавати дозволи на виїзд у ці країни.

Про це пише Associated Press.

Щороку десятки тисяч непальців виїжджають за кордон у пошуках роботи, для цього вони повинні отримати дозвіл від органів Міністерства праці, зокрема департаменту з питань працевлаштування за кордоном. Директор цього департаменту Кабірадж Упреті заявив, що відомство знає про факти вербування непальців до російської армії та їхньої участі в боях. Щонайменше десять громадян гірської республіки загинули в боях, а четверо перебувають у полоні на території України.

Уряд перевіряв дані про непальців у лавах українських військ, але не знайшов цьому жодних підтверджень.