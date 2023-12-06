У Непалі затримали чоловіків, які вербували молодь до російської армії

Поліція Непалу затримала десятьох людей, які незаконно стягували великі суми грошей за туристичні візи з безробітних молодих людей, яких потім незаконно вербували до російської армії.

Reuters повідомляє, що затримані перебувають під вартою.

«Ми обговорюємо цю справу з урядовими юристами та направимо їх до суду», — сказав начальник поліції округу Катманду Бхупендра Хатрі.

За його словами, затримані незаконно брали з кожного до $9 000 і відправляли «клієнтів» до росії за гостьовими (туристичними) візами, переважно через ОАЕ. Потім цих «туристів» вербували до російської армії.

«Це випадок контрабанди людей, […] організованої злочинності», — додав Хатрі.