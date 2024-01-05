Марʼяну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету з нацбезпеки. За це має ще проголосувати Рада

Комітет з питань оборони та розвідки проголосував за відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови комітету, повідомили нардепи Вадим Івченко та Ярослав Железняк. Останній додав, що вона залишається членом комітету.

Сама Безугла написала, що для того, аби її виключити, потрібно голосувати у Верховній Раді. Железняк заявив, що для цього потрібно понад 226 голосів у парламенті.

«Окрема «подяка» [голові комітету] Завітневичу, що інціативно поставив на голосування таку рекомендацію», — додала Безугла.