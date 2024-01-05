Пункти незламності в Києві працюватимуть цілодобово — очікується похолодання до -18 ºС, є ризик відключень світла і тепла

У столиці скликали Раду оборони Києва на тлі очікувань різкого похолодання до -18 ºС, а також з огляду на ризик відключень світла й опалення через російські атаки на критичну інфраструктуру України.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

На засіданні влада доручила забезпечити цілодобову роботу всіх пунктів незламності та доукомплектувати їх необхідним; перевірити готовність до роботи закладів охорони здоровʼя, а також перевірити горища й технічні поверхи житлових будинків, щоб усунути недоліки, які можуть спричинити замороження опалювальних систем.