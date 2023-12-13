У «Дії» запрацювала вдосконалена мапа з пунктами незламності

У застосунку «Дія» тепер можна оцінити пункт незламності й залишити про нього відгук. Також застосунок дозволяє прокласти оптимальний маршрут до пункту — для цього не потрібно завантажувати мапу.

Про це повідомив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.

Готуючись до можливих блекаутів, мапу пунктів незламності додали на головний екран застосунку і заклали туди фільтри «Відчинено зараз», «Доступно для людей з інвалідністю» та «Зручності».

Ви також можете дізнатися, чи є в пункті незламності інтернет, зв’язок, генератор, зарядка, вода, тепло та аптечка .

Мінцифри рекомендує про всяк випадок завчасно завантажити собі цю мапу, щоб точно мати до неї доступ в разі екстреної ситуації.

З безпекових міркувань пункти незламності в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатимуться. Також лише частково доступні в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській.