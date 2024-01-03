Рятувальники закінчили пошукові роботи після ракетного удару по столиці 29 грудня

Третього січня 2024 року рятувальники завершили пошукові роботи в Шевченківському районі столиці, куди 29 грудня 2023 року влучила російська ракета.
Загалом від тієї атаки загинули 30 людей, зокрема одна померла в лікарні, повідомляє пресслужба ДСНС.
Під час ракетного удару по Україні постраждали 170 людей, 53 загинули, а 22 — вдалося врятувати. У цілому росіяни вразили 18 населених пунктів у 10 областях.
На місцях працювали 700 рятувальників і 145 одиниць техніки.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила тоді 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.